Лихачев: полный цикл Росатома обеспечил конкурентоспособность аккумуляторов в мире

По словам гендиректора госкорпорации, это позволяет не только сбалансировать экологический подход к реализации проекта, но и оптимизировать всю цепочку себестоимости

Редакция сайта ТАСС

НЕМАН /Калининградская область/, 15 декабря. /ТАСС/. Выстроенный госкорпорацией "Росатом" полный цикл производства позволяет выпускать литий-ионные аккумуляторы, которые по итоговой себестоимости становятся абсолютно конкурентоспособными на мировом рынке. Об этом журналистам заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в рамках открытия первой в стране гигафабрики литий-ионных аккумуляторных батарей в Калининградской области.

"Это знаменательное событие для всего технологического суверенитета нашей страны, ну и, конечно, для госкорпорации "Росатом". <...> Мы, как всегда, применили наш подход полного цикла. <...> Конечно, это позволяет не только сбалансировать экологический подход к реализации этого проекта, но и оптимизировать всю цепочку себестоимости, сделав нашу продукцию абсолютно конкурентоспособной по сравнению еще и с зарубежными аналогами", - сказал Лихачев.

По его словам, производство, открытое в Калининградской области, с одной стороны максимально роботизировано - до 90% операций на некоторых участках делаются с помощью роботов с привлечением машинного зрения и элементов искусственного интеллекта, а с другой стороны - на нем создано 1 200 рабочих мест. "Ну и, конечно же, по традиции, Неман стал еще одним городом Росатома, еще одним Атомградом, где мы начинаем реализовывать и образовательные, и социальные проекты", - отметил Лихачев.

О проекте

Первая в стране гигафабрика литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4 ГВт·ч в год располагается в Неманском районе Калининградской области. Проектная мощность позволяет обеспечить батареями до 50 тыс. электромобилей. Проект строительства реализовал топливный дивизион Росатома (бизнес-направление "Накопители энергии").

Гигафабрика является предприятием полного цикла - от производства литий-ионных ячеек до готовых аккумуляторов. Современное высокотехнологичное оборудование обеспечит выпуск одной батарейной ячейки всего за 1 секунду. Новое предприятие создаст более 1,2 тыс. рабочих мест, вместе с сопутствующими производствами работу получат около 1,5 тыс. человек.

Со стороны Росатома проект по реализации систем накопления энергии ведет отраслевой интегратор - компания ООО "Рэнера". Производство размещается на участке площадью 23,6 гектара. Протяженность производственных линий гигафабрики - 2,5 км.