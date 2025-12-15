Эксперт Гапоненко: сокращение соцрасходов в ЕС в пользу военных усилится

Это вызовет протест, отметил кандидат экономических наук доцент РАНХиГС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Доходы среднего класса в ЕС продолжат снижаться, а социальные гарантии - урезаться, разрозненные протесты сольются в широкое движение. Такое предположение изложил в своем докладе "Стратегический прогноз - Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг." кандидат экономических наук доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.

"Снижение реальных располагаемых доходов среднего класса продолжится, социальные гарантии - пенсии, бесплатное образование, здравоохранение - будут неуклонно урезаться под давлением необходимости финансирования обороны", - говорится в докладе экономиста, который есть в распоряжении ТАСС.

По прогнозу эксперта, протесты фермеров, транспортников, госслужащих из эпизодических превратятся к 2030 году в постоянный фон общественной жизни в странах европейской элиты. "Они будут сливаться в широкие движения против политики "войны любой ценой" и снижения уровня жизни. В 2024 году бастовали железнодорожники Германии, фермеры по всей Европе, пилоты, врачи и учителя. Их лозунг был один - защита доходов от инфляции", - отмечает Гапоненко, добавляя, что к 2026 году эти разрозненные протесты сольются в единое движение.

Кроме того, по его мнению, высока вероятность легализации труда для миллионов нелегальных мигрантов. Это произойдет под давлением бизнеса, нуждающегося в дешевой рабочей силе, и спровоцирует взрывной рост популярности ультраправых партий, которые будут напрямую обвинять Брюссель и национальные правительства в "демографической замене", говорится в докладе.

Легитимность традиционных партий - народников, социал-демократов, либералов - и ЕК будет подорвана на исходе десятилетия, предполагает экономист. "Граждане будут воспринимать их как проводников непопулярной и провальной политики", - отмечает он.