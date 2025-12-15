Мишустин осмотрел мастерские Центра подготовки для машиностроения

Премьер-министру также представили зону лентопильных станков, на которых делают заготовки для студентов к занятиям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с производственными мастерскими Центра практической подготовки для машиностроения.

Главу кабмина сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минпромторга Антон Алиханов и министр просвещения Сергей Кравцов, заместители мэра Анастасия Ракова и Максим Ликсутов.

Мишустину на площадке центра показали, что делают студенты центра, начиная от простой детали, заканчивая готовым продуктом, который используется непосредственно на предприятиях работодателей. Это позволяет студентам выходить после обучения готовыми специалистами, работать за станками и производят необходимые детали.

Далее Мишустину представили зону лентопильных станков, на которых делают заготовки для студентов к занятиям. Также главе кабмина показали два участка по 15 рабочих мест с токарно-фрезерными станками и универсальными фрезерными станками, произведенными на Вятском заводе.

В завершение Мишустину представили станки, на которых студенты получают навыки шлифовки - доведения детали до идеального состояния.

Глава кабмина поздравил студентов с открытием центра, отметив, что они будут учиться на отличных примерах. "Когда говорят среднее образование, я с этим не согласен, специальное профессиональное образование, это, собственно, то, что у вас есть. И оно ничуть не хуже высшего образования. Во всяком случае это базовые нужные специальности", - указал Мишустин, добавив, что в Москве сотни предприятий и потребность в кадрах высокая.