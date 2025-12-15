Патрушев: модернизация Онежского судозавода поможет в разработке цифровых верфей

Проект модернизации разработал Санкт-Петербургский государственный морской технический университет совместно с "Центром технологий судостроения и судоремонта"

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 декабря. /ТАСС/. Проект глубокой модернизации Онежского судостроительного-судоремонтного завода в Карелии, обеспечивающий цифровое управление предприятием, можно использовать для разработки цифровых двойников других верфей. Об этом помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил на совещании по вопросам цифровизации судостроения, организованном в Петрозаводске.

Проект разработал Санкт-Петербургский государственный морской технический университет совместно с "Центром технологий судостроения и судоремонта". Он обеспечивает цифровое управление предприятием, эффективную работу его основных производственных мощностей с использованием адаптированных для судостроения технологий, которые полностью базируются на российских продуктах.

"Этот проект может быть использован для разработки цифровых двойников верфей, охватывающих все типы производства, в том числе логистику", - сказал Патрушев.