FT: Volkswagen закроет завод в ФРГ впервые за 88 лет

Нехватка денег у компании возникла из-за низких продаж в КНР, дефицита спроса в Европе и пошлин США на импорт

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Германский автомобильный концерн Volkswagen (VW) закроет завод в Дрездене впервые за свою 88-летнюю историю из-за финансовых проблем. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

По информации газеты, нехватка денежных средств у компании возникла из-за низких продаж в КНР, дефицита спроса в Европе и пошлин США на импорт. Закрытие завода является частью программы VW по сокращению 35 тыс. рабочих мест в Германии.

Финансовый аналитик Bernstein Стивен Рейтман заявил FT, что VW ищет способы сократить расходы, поскольку столкнулся с "масштабными проблемами" из-за необходимости выделения инвестиций в размере €180 млрд на обеспечение производства бензиновых двигателей с более длительным сроком службы.

С начала производства на заводе автоконцерна в Дрездене в 2002 году выпущено около 200 тыс. автомобилей. Участок предприятия VW будет передан Университету Дрездена для создания исследовательского кампуса по разработке ИИ-чипов.