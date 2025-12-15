Суд удовлетворил иск "Русала" к Rio Tinto почти на 105 млрд рублей
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск "Русала" к австралийско-британской горнодобывающей группе Rio Tinto почти на 105 млрд рублей, следует из данных картотеки суда.
4 апреля 2025 года "Русал" подал в Арбитражный суд Калининградской области иск к Rio Tinto почти на 105 млрд рублей. Суть исковых требований не раскрывается.
Ответчиками по делу значатся Rio Tinto Plc. (Великобритания), Oyu Tolgoi Netherlands B. V. (Нидерланды), THR Oyu Tolgoi Ltd (Британские Виргинские острова), Rio Tinto Aluminium Ltd, Rio Tinto Aluminium (Holdings) Ltd, Rio Tinto Ltd и RTA Holdco Australia 5 Pty Ltd (Австралия).
Среди третьих лиц - Queensland Alumina Ltd (австралийское СП "Русала" и Rio Tinto), Rusal Ltd (Джерси), АО "Русал" и Alumina and Bauxite Company Ltd. (Британские Виргинские острова).
ТАСС направил запрос в "Русал".
О компании
"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций.