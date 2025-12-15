Мишустин отметил важность "работы руками" при автоматизации производственных процессов

Глава правительства 15 декабря посетил новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Автоматизация производственных процессов полезна, но практические навыки, работа руками дают возможность получить новый уровень владения профессией, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства 15 декабря посетил новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва". Премьер ознакомился с работой мастерских, где размещены фрезерные и токарные станки, а также заглянул в лабораторию черчения, где немного пообщался с учащимися.

"Ребята, как это знакомо. Автоматизация - это прекрасно, когда кто-то очень умный создал программу, которую несколько потом профессиональных ребят знают. Но когда руками человек учится работать, когда он осваивает и черчение, и начертательную геометрию, и потом расчеты, конечно, это другой уровень владения профессией", - отметил Мишустин.