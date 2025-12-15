Toyota зарегистрировала еще четыре товарных знака в России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Японская корпорация Toyota, ушедшая из России, зарегистрировала еще четыре товарных знака в РФ, выяснил корреспондент ТАСС.

Среди зарегистрированных товарных знаков - Picnic, Stralet, Toyota IQ, а также Raize. Заявки на регистрацию знаков были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в марте 2025 года и октябре 2024 года из Японии. Товарные знаки регистрируются по классу №12 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает в том числе различные виды автомобилей.

Дата истечения действия товарных знаков Picnic, Stralet и Toyota IQ - 31 марта 2035 года, а у знака Raize - 31 октября 2034 года, следует из данных службы.

Ранее компания зарегистрировала до марта 2035 года и ноября 2034 года пять товарных знаков: Land Cruiser Prado, Alphard, Celica, Carina, а также Vellfire.

Японская корпорация Toyota с 2022 года подала в Роспатент 86 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ. В сентябре 2022 года Toyota заявила о прекращении производства автомобилей на своем предприятии в Санкт-Петербурге. Завод компании был рассчитан на выпуск 100 тыс. машин в год.