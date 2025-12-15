Мишустин проводит совещание по технологической политике

Мероприятие проходит на площадке Центра практической подготовки для машиностроения

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на площадке Центра практической подготовки для машиностроения проводит совещание о реализации технологической политики.

В мероприятии также принимают участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.