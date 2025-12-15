В России отмечается динамика снижения цен на топливо в сегменте мелкого опта

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Нефтяные компании выполняют рекомендации Минэнерго по поставкам топлива, в РФ отмечается динамика снижения цен на топливо в сегменте мелкого опта. Об этом говорится в сообщении правительства РФ по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак.

"Было отмечено, что нефтяные компании выполняют рекомендации Минэнерго по поставкам автомобильного топлива. Производители соблюдают баланс поставок, оптимизируют логистику, увеличивают производство дизельного топлива и бензина, выполняя взятые на себя обязательства. Отмечается динамика снижения цен на топливо в сегменте мелкого опта", - говорится в сообщении. Сельхозпроизводителям предоставляются необходимые объемы топлива, добавили в кабмине.

Там отметили, что Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для возможности оперативно реагировать на возникающие изменения, а также продолжать работу для обеспечения внутреннего спроса и соблюдения баланса цен в розничном сегменте.

Кроме того, в сообщении отмечается, что ФАС продолжает контролировать участников рынка на предмет нарушений антимонопольного законодательства.