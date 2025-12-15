Росатом: гигафабрика в Калининграде обеспечит развитие "зеленого" электричества

По словам Алексея Лихачева, производимые на заводе в Калининградской области мощные промышленные накопители энергии позволят эффективно балансировать энергосистему, использующую возобновляемые источники

НЕМАН /Калининградская область/, 15 декабря. /ТАСС/. Открытие новой гигафабрики в Калининграде обеспечит дополнительную степень развития в РФ "зеленого" электричества. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе церемонии запуска первого в России завода полного цикла по производству литий-ионных батарей.

"Каждую секунду здесь будет выходить первый элемент, пластина, из которой можно набирать разные форматы накопителей и для автотранспорта как такового, для населения, электробусы, трамваи, троллейбусы, и для спецтехники, будь то карьерные тяжелые самосвалы, будь то погрузчики, специальное оборудование для горнодобычных работ, ну и, конечно, еще одно наше служение - обеспечение страны "зеленым" устойчивым экологическим электричеством - тоже получит дополнительную грань, дополнительную степень развития", - сказал Лихачев.

По его словам, производимые на заводе в Калининградской области мощные промышленные накопители энергии позволят эффективно балансировать энергосистему, использующую возобновляемые источники. "Мы можем балансировать разные источники электроэнергии, <...> повышая эффективность использования генерирующих мощностей, скажем, ветра, солнечной генерации, везде, где есть пики генерации", - добавил глава Росатома.

О проекте

Первая в стране гигафабрика литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4 ГВт/час в год располагается в Неманском районе Калининградской области. Проектная мощность позволяет обеспечить батареями до 50 тыс. электромобилей. Проект строительства реализовал топливный дивизион Росатома (бизнес-направление "Накопители энергии").

Гигафабрика является предприятием полного цикла - от производства литий-ионных ячеек до готовых аккумуляторов. Современное высокотехнологичное оборудование обеспечит выпуск одной батарейной ячейки всего за 1 секунду. Новое предприятие создаст более 1,2 тыс. рабочих мест, вместе с сопутствующими производствами работу получат около 1,5 тыс. человек.

Со стороны Росатома проект по реализации систем накопления энергии ведет отраслевой интегратор - компания ООО "Рэнера". Производство размещается на участке площадью 23,6 гектара. Протяженность производственных линий гигафабрики - 2,5 км.