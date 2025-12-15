Мишустин: правкомиссия по промышленности займется развитием отраслей

Она будет отвечать за стратегическое планирование развития отраслей и поможет выстроить тесное и прозрачное взаимодействие с производителями и потребителями, отметил председатель правительства

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сформированная в правительстве комиссия по промышленности (ранее - по импортозамещению) займется стратегическим планированием развития отраслей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании по реализации технологической политики РФ.

"Уже сформирована правительственная комиссия по промышленности, - напомнил премьер. - Она будет отвечать за стратегическое планирование развития отраслей и поможет выстроить тесное и прозрачное взаимодействие с производителями и потребителями".

Структура, указал Мишустин, "улучшит качество мониторинга и оперативность реагирования на возникающие риски". Глава кабмина рассказал, что на прошлой неделе под председательством первого вице-премьера Дениса Мантурова прошло первое ее заседание.

Мишустин добавил, что ждет уже в первом квартале 2026 года от Минпромторга и других ведомств согласованных предложений "по повышению эффективности единой модели управления" технологической политикой.

Решение о преобразовании правкомиссии по импортозамещению с коррекцией функций было принято кабмином РФ 10 ноября.