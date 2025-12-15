МСП-производитель из моногорода впервые получил льготный кредит

Получателем кредита по новой госпрограмме стал производитель высокотехнологичных компонентов из Каменска-Уральского

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Первый кредит по льготной программе кредитования Минэкономразвития России и Корпорации МСП для малого и среднего бизнеса в моногородах получил МСП-производитель высокотехнологичных компонентов из Каменска-Уральского Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации МСП.

Льготное финансирование по программе доступно для предпринимателей из 26 моногородов и 27 прилегающих особых экономических зон (ОЭЗ). Программа реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" по поручению президента России.

"МСП-производитель высокотехнологичных компонентов из Каменска-Уральского стал первым получателем льготного кредита по новой госпрограмме Минэкономразвития России и Корпорации МСП для малого и среднего бизнеса в моногородах и прилегающих особых экономических зонах. Компания "Микроинтек" привлекла финансирование в размере 40 млн рублей по ставке 6% годовых. Средства пойдут на запуск нового производства тонкодисперсного гидроксида алюминия - наполнителя для стеновых панелей - мощностью 3 тыс. тонн в год. Реализация проекта обеспечит устойчивый выпуск продукции и создаст новые рабочие места в моногороде", - сказано в сообщении.

Замминистра экономического развития РФ Святослав Сорокин отметил, что МСП является одной из ключевых точек роста моногородов, причем не только с точки зрения развития городской экономики, но и в части повышения качества жизни людей. "Совместная программа с Корпорацией МСП стартовала в ноябре этого года, и мы видим, что предприниматели в моногородах готовы запускать достаточно масштабные производственные проекты. Запуск нового производства в Каменск-Уральском станет дополнительной точкой промышленного роста в моногороде и обеспечит устойчивое развитие территории", - приводятся слова Сорокина в сообщении.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что льготное финансирование, предоставляемое по программе, даст возможность расширяться и реализовывать долгосрочные проекты, что позволит повысить промышленный потенциал городов и создаст новые рабочие места. "Именно поэтому мы сфокусировали программу на предприятиях обрабатывающей промышленности, логистики, туризма, научно-технической деятельности, медицины, спорта и других приоритетных направлений, которые формируют реальный сектор экономики. До конца 2026 года объем льготного кредитования таких МСП по программе составит почти 1 млрд рублей", - цитирует Исаевича пресс-служба.

В Корпорации также сообщили, что компания "Микроинтек" занимается разработкой и производством спецсортов оксидов и гидроксидов алюминия, которые в том числе используются для повышения пожаробезопасности и термостойкости полимерных материалов. Уточняется, что полученные в дочернем банке Корпорации МСП - МСП Банке - по новой льготной программе средства будут направлены на строительство производственного здания, монтаж технологического оборудования и создание складской инфраструктуры.

Условия программы

Программа льготного кредитования предусматривает льготную ставку 6% годовых в течение пяти лет для инвестиционных проектов в моногородах на сумму до 200 млн рублей. Для оборотных целей можно привлекать кредиты до 50 млн рублей по ставке 10% сроком на три года. Резиденты ОЭЗ могут оформить инвестиционный кредит по ставке 10% сроком до пяти лет.