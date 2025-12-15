Минпромторг займется реализацией технологической политики в РФ

Межведомственную координацию будет осуществлять специально создаваемая подкомиссия в рамках правкомиссии по промышленности

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ в дополнение к существующим функциям также получит полномочия по формированию и реализации технологической политики. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании по реализации технологической политики России.

Премьер напомнил, что Минпромторг "отвечает за формирование и реализацию промышленной политики". "Поэтому на данном этапе ему логично доверить и политику технологическую", - указал он.

"А межведомственную координацию будет осуществлять специально создаваемая подкомиссия в рамках правкомиссии по промышленности", - добавил Мишустин, отметив, что эта структура начнет работу незамедлительно, "чтобы принимать решения по ключевым вопросам техлидерства". "В том числе - в части уточнения действующих инструментов поддержки предприятий", - уточнил премьер.

Мишустин напомнил, что на прошедшем недавно Совете по стратегическому развитию президент РФ Владимир Путин обратил особое внимание на реализацию технологической политики и подчеркнул необходимость скорейшей доработки мероприятий и показателей технологического лидерства в каждой конкретной сфере.

Для этого, продолжил премьер, в правительстве уже завершили создание требуемой нормативно-правовой базы, зафиксировали ключевые секторы, где критически важно не зависеть от внешних разработок и поставок. "На выполнение этих задач нацелены профильные национальные проекты. Сейчас их восемь. А с января будет запущен еще один - по биоэкономике. И половина из них - это исключительно промышленные инициативы", - напомнил Мишустин.

Глава правительства рассказал, что по итогам первого года их реализации уже есть целый ряд значимых результатов. Так, во многих регионах открылись новые производства, в частности, 20 предприятий по химии, около 30 центров по беспилотным авиационным системам, начала работу судостроительная верфь в Москве со своим конструкторским бюро. "Также активно ведутся сертификационные испытания отечественной линейки самолетов. Освоили и выпуск собственных станков для автоматической клепки панелей воздушных судов, как и изготовление другой самой разной наукоемкой продукции, среди которых, например, более полусотни только перспективных химических продуктов и материалов", - перечислил председатель правительства.