Мишустин: ускорять темпы роста отраслей экономики должны власть, наука и бизнес

Премьер-министр отметил, что передовые решения должны находить широкое применение и тиражироваться во всех сферах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Власть, наука и бизнес должны ускорять темпы роста отраслей, регионов и экономики посредством внедрения инновационных идей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по реализации технологической политики РФ.

"Для ускорения темпов роста отраслей, регионов и экономики в целом важно продолжать внедрение прорывных идей, становление сильной индустриальной базы. И это, как подчеркнул президент [РФ Владимир Путин], - общенациональная задача, в выполнении которой должны участвовать все уровни власти, наука и бизнес", - сказал премьер.

Глава правительства РФ подчеркнул, что передовые решения должны находить широкое применение и тиражироваться во всех сферах, чтобы их использование приводило к повышению качества российских товаров и услуг и помогало делать жизнь россиян удобнее и комфортнее.