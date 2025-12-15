В аэропорту Архангельска задержали несколько рейсов

Причиной задержек стал туман

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 15 декабря. /ТАСС/. Несколько рейсов на вылет и прилет задержали в аэропорту Архангельска по погодным условиям, в городе туман. На вылет, согласно онлайн-табло, задерживаются рейсы в Санкт-Петербург с 10:35 до 15:55 мск и Москву с 13:00 до 15:50 мск.

Самолет из Петербурга, который должен был прилететь в 9:40 мск, произвел посадку в Сыктывкаре, задерживаются рейсы из Сыктывкара, Варандея, рейс из Амдермы-2 перенесен на 16 декабря.

Севгидромет предупреждает о тумане местами по региону, период предупреждения до 9:00 мск 16 декабря.