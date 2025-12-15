ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Мишустин: cистема оценки развития технологий контролирует результативность мер

Соответствующий метод содержит правила расчета и мониторинга достижения целей, отметил премьер-министр
Редакция сайта ТАСС
12:15

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Комплексная система оценки технологического развития была создана постановлением правительства РФ для контроля результативности всех мер и мероприятий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по реализации технологической политики РФ.

"Чтобы контролировать результативность всех мер и мероприятий, подписано постановление правительства, которым создана комплексная система оценки технологического развития", - указал глава кабмина. По его словам, соответствующая система содержит правила расчета и мониторинга достижения целей.

Мишустин добавил, что созданная система оценки покажет, как идет создание высокотехнологичных решений и продукции на основе отечественных технологий, будет определять уровень независимости страны по приоритетным разработкам, а также характеризовать степень "лидерства при сравнении с зарубежными аналогами". 

Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия