Мишустин: метрики для оценки технологического развития интегрируют в нацпроекты

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Метрики комплексной системы оценки технологического развития будут интегрированы во все национальные проекты. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по реализации технологической политики РФ.

Глава кабмина указал, что комплексная система оценки технологического развития была создана постановлением правительства РФ для контроля результативности всех мер и мероприятий. Инициатива позволит определять уровень независимости страны по приоритетным разработкам, а также характеризовать степень ее лидерства при сравнении с зарубежными аналогами.

"Сформулировали понятные объективные метрики, которые будут интегрированы во все национальные проекты. Где они должны стать нашими ориентирами при доведении характеристик изделий до лучших мировых образцов", - пояснил Мишустин.

По его словам, соответствующий подход уже был применен в отраслях нефтегазового и транспортного машиностроения. "Там сначала были воспроизведены для внутреннего рынка иностранные образцы. А далее, по мере наращивания собственных компетенций, появились свои разработки, конкурентоспособные на международной арене", - указал глава кабмина.

В заключение Мишустин призвал активнее заключать кооперационные связи с партнерами из дружественных стран, однако "с обязательным условием сохранения прав на технологии у российского инвестора".