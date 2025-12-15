ДОМ.РФ: российские заводы смогут обеспечить замену устаревших лифтов до 2030 года

Успех программы зависит не только от готовности производителей, но и от слаженной работы всех участников процесса, сообщил первый заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские лифтостроительные заводы полностью готовы обеспечить замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации в срок до февраля 2030 года, сообщил первый заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс на выездном совещании Совета Федерации по реализации дорожной карты развития лифтовой отрасли.

"Российские лифтостроительные заводы полностью готовы обеспечить замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации в срок до февраля 2030 года. Совокупный потенциал отрасли позволяет выпускать порядка 50-60 тыс. новых лифтов в год", - сказал Ниденс.

По его словам, предприятия располагают современным оборудованием, необходимыми технологиями, квалифицированным персоналом и отработанными логистическими цепочками.

Успех программы по замене устаревших лифтов зависит не только от готовности производителей, но и от слаженной работы всех участников процесса, в первую очередь - от стабильного финансирования закупок регионами, отметил Ниденс.

По его мнению, ключевое значение имеет реализация программ по замене устаревших лифтов, которые реализуют региональные фонды капитального ремонта. "Сейчас объемы таких закупок остаются достаточно сдержанными, во многом из-за ограниченного финансирования в регионах. Этот вопрос требует особого внимания и поиска решений", - добавил Ниденс.