Производитель роботов-пылесосов iRobot объявил о банкротстве

Согласно заявлению компании, план банкротства позволит выполнить обязательства перед кредиторами и поставщиками на сумму от $100 млн до $500 млн, оставаясь действующим предприятием

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Американская компания iRobot, производившая с начала 2000-х годов роботы-пылесосы Roomba, подала заявление о банкротстве для снижения долговой нагрузки. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что iRobot планирует передать контроль над компанией своему основному китайскому поставщику Shenzhen PICEA Robotics Co.

"Эта сделка укрепит наше финансовое положение и поможет обеспечить преемственность для наших потребителей, клиентов и партнеров. <...> Мы считаем, что iRobot будет хорошо подготовлен к формированию следующей эры робототехники для умного дома", - заявил генеральный директор iRobot Гэри Коэн.

Согласно заявлению, план банкротства позволит выполнить обязательства компании перед кредиторами и поставщиками на сумму от $100 млн до $500 млн, оставаясь действующим предприятием.