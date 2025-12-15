Глава AmCham оценил прямой ущерб для бизнеса США от западных санкций в $100 млрд

Роберт Эйджи уточнил, что целиком ущерб достиг почти $300 млрд

Редакция сайта ТАСС

Глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи © Сергей Фадеичев/ фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Прямой удар для американского бизнеса от западных санкций составил около $100 млрд. Об этом заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи в интервью телеканалу RTVI.

"Мы посчитали, что прямой удар составил около $100 млрд, а целиком ущерб составил почти $300 млрд, включая потенциальные потери конкретного бизнеса. Да, это суммарный ущерб и от санкций США, и от контрсанкций России", - сказал он.

Глава Американской торговой палаты также сообщил о проведении опроса по вопросу влияния западных санкций на бизнес США. "У нас был опрос. По 10-балльной шкале [с точки зрения ущерба для американских компаний] мы получили такой ответ: американские санкции - 8 из 10, то есть сильный удар. А российские контрсанкции, если я не ошибаюсь, оценили как 5 из 10. То есть, по оценке наших бизнесов, российские санкции не так сильно сыграли против нас, как [собственные] американские санкции", - сообщил Эйджи.

Кроме того, по словам главы AmCham, за последние четыре года прибыль бизнеса США в РФ составила около $20 млрд, она должна была быть направлена на дивиденды. "У нас есть некоторые данные. Например, прибыль за последние четыре года, которую мы не смогли отправить в счет дивидендов, - это около $20 млрд", - сказал он.

По словам Эйджи, по этому вопросу палата старается убедить администрацию США, чтобы они сняли запрет на инвестиции в Россию. "Потому что мы считаем, что когда американцы снимут запрет на инвестиции, то отправлять дивиденды в США будет намного легче", - подчеркнул глава AmCham.