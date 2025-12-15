Глава AmCham заявил о росте экспорта из России в США в 2025 году на 35%

Роберт Эйджи отметил, что показатель при этом остается на низком уровне

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Экспорт из России в США в 2025 году вырос на 35%, а из США в Россию - на 15%. Об этом заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи в интервью телеканалу RTVI.

"Во-первых, он вырос, но из очень низкого уровня. Если я не ошибаюсь, импорт в сторону США вырос на 35%, из Америки в Россию - на 15%, но все равно это очень низкий уровень. Мы знаем, что есть много запретов. Есть много продуктов, которые мы бы хотели экспортировать, но не можем этого делать по закону, это мешает [взаимной торговле]", - сказал он.

По словам Эйджи, американский бизнес, в отличие от некоторых других, вложил очень много денег в виде инвестиций - около $100 млрд - в Россию в течение 25 лет. По его словам, американские компании открыли в России много заводов. "И в сфере health care (здравоохранения), и фармакологические компании, и промышленность, и так далее. Эти компании работают и продолжают производство своей продукции здесь", - отметил глава AmCham.