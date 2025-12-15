Мишустин призвал тиражировать по стране опыт работы ОЭЗ "Технополис Москва"

Премьер отметил продуманность "Технополиса" и нацеленность его элементов на выполнение самых важных задач

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил тиражировать в регионах России практику работы ОЭЗ "Технополис Москва" и опыт создания на его базе центра подготовки кадров.

Премьер посетил новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва".

"Что очень важно: что тысячи предприятий, которые сегодня составляют основу промышленности России, объединены в кластер. Открытие этого центра как раз завершает подготовку для кадрового резерва, необходимого, в частности, Москве. Но дело в том, что такие практики, если они хороши в Москве, они точно абсолютно хороши будут в Российской Федерации", - сказал Мишустин в ходе посещения центра.

По его словам, правительство системно занимается этими вопросами, есть отдельные госпрограммы и национальные проекты, которые так или иначе нацелены на достижение технологического и промышленного суверенитета. "Уверен абсолютно, что отсюда надо брать пример, тиражировать его по стране", - подчеркнул глава кабмина.

Он отметил продуманность "Технополиса" и нацеленность его элементов на выполнение самых важных задач. Одной из них Мишустин назвал достижение суверенитета в области машиностроения и обработки материалов.

"Ребята, которые здесь учатся, очень профессионально уже подготовлены. Даже с первокурсниками мы сейчас общались: они мотивированы, занимаются черчением, используют программное обеспечение самое современное отечественное, в том числе и для формирования деталей, расчетов. Это уже такой высокий уровень", - оценил премьер.