Патрушев: Онежский завод еще не восстановил график постройки судов после пожара

Необходимо оперативно приступить к реализации второй очереди глубокой модернизации завода, сообщил председатель Морской коллегии России

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 декабря. /ТАСС/. Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу в Карелии пока не удалось восстановить график постройки ряда судов. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев на совещании по вопросам цифровизации судостроения.

В апреле 2025 года произошел пожар на судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске: загорелась кровля ангара на общей площади 1,7 тыс. кв. м. При тушении взорвался газовый баллон. Пожар ликвидировали. По предварительным данным, возгорание произошло при производстве работ на объекте строительства четвертого производственного цеха цифровой судоверфи. Позже глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заявлял о том, что срок устранения последствий пожара на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе составит 2-3 месяца.

"В этом году завершена реализация первой очереди глубокой модернизации Онежского завода. Оперативно устранены последствия произошедшего на предприятии пожара. Однако возникший в связи с этим срыв графика постройки ряда судов пока не ликвидирован. Нужно наверстать отставание без ущерба для качества строительства", - сказал Патрушев.

Глава Морской коллегии РФ подчеркнул, что необходимо оперативно приступить к реализации второй очереди глубокой модернизации завода, в рамках которой должны быть построены автоматизированный комплекс по производству судового оборудования, модернизированы открытый стапель и слип для спуска и подъема судов. "Правительством России единственным исполнителем этих работ определено ООО "Энергоальянс". Финансирование всех мероприятий обеспечено. При этом важно учесть ранее имевшие место проблемы, в том числе в обеспечении пожаробезопасности с тем, чтобы добиться необходимого качества и не допустить срыва сроков сдачи объектов", - пояснил он.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод располагается на берегу Онежского озера в Петрозаводске. Он находится на пересечении основных водных путей России, связывающих Балтийское, Белое, Каспийское, Азовское и Черное моря. Предприятие за свою историю построило 50 крупнотоннажных судов. Количество сотрудников, работающих на заводе, составляет более 500 человек.