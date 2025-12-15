Калининградская область вложит деньги в соцобъекты рядом с гигафабрикой Росатома

Сумма, рассчитанная на ближайшие три года, составит 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных

Редакция сайта ТАСС

НЕМАН /Калининградская область/, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области за три года вложат 1,5 млрд рублей в строительство социальных объектов в городах Неман и Советск, расположенных рядом с открывшейся гигафабрикой Росатома по производству литий-ионных батарей для электромобилей. Об этом журналистам рассказал губернатор региона Алексей Беспрозванных.

"Мы со своей стороны делаем проект по социально-экономическому развитию Немана и Советска и также в социальную инфраструктуру будем вкладывать более полутора миллиардов рублей. Это и больницы, детские сады, школы, это и жилье для сотрудников [гигафабрики Росатома]. Ну и важно то, что присутствие этого проекта позволяет нашему молодому поколению, которое обучается сегодня в университете, уже четко получать знания по этой специальности", - заявил Беспрозванных.

Он уточнил, что 1,5 млрд рублей - сумма, рассчитанная на ближайшие три года.

Первая в стране гигафабрика литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4 ГВт/час в год располагается в Неманском районе Калининградской области. Проектная мощность позволяет обеспечить батареями до 50 тыс. электромобилей. Проект строительства реализовал топливный дивизион Росатома (бизнес-направление "Накопители энергии"). Гигафабрика является предприятием полного цикла - от производства литий-ионных ячеек до готовых аккумуляторов. Современное высокотехнологичное оборудование обеспечит выпуск одной батарейной ячейки всего за 1 секунду. Новое предприятие создаст более 1,2 тыс. рабочих мест. Со стороны Росатома проект по реализации систем накопления энергии ведет отраслевой интегратор - компания ООО "Рэнера". Производство размещается на участке площадью 23,6 га. Протяженность производственных линий гигафабрики составляет 2,5 км.