Генсек ОПЕК предложил задуматься о переосмыслении термина "ископаемое топливо"

Хайсам аль-Гайс отметил, что нефть сама по себе редко используется как топливо, поскольку она перерабатывается в различные продукты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Термин "ископаемое топливо" часто ошибочно используется по отношению к нефти, его также часто используют неточно, как способ отрицания некоторых источников энергии, что искажает дискуссии о экологии, превращая их в обсуждение о замене одних источников энергии другими. Об этом написал в опубликованной на сайте Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

Так, он отметил, что нефть сама по себе редко используется как топливо, поскольку она перерабатывается в различные продукты и только некоторые из них являются топливом. Кроме того, аль-Гайс добавил, что термин "ископаемое топливо" происходит от термина, означающего "полученный путем раскопок" и относился изначально к методологии добычи, а не к химическому составу материалов. Генсек ОПЕК подчеркнул, что существует разница между процессами образования окаменелостей и нефти.

Неточность термина "ископаемое топливо" также породила миф о том, что нефть получают из костей динозавров, что "явно не так", добавил он.

При этом тем, кто утверждает, что общий смысл термина "ископаемое топливо" для угля, нефти и газа стоит просто принять, аль-Гайс ответил, что в вопросах изменения климата говорят обращаться к науке, но таким образом данный термин не будет отвечать научной точности.

"Реальность такова, что слишком часто "ископаемое топливо" используют не как научный термин, а разбрасываются им как оскорблением, уничижительным способом отрицания источников энергии. Это питает нарратив о том, что некоторые виды энергии морально превосходят другие, искажая то, что должно быть дискуссиями о сокращении выбросов парниковых газов, превращая их в ошибочные дебаты о замене источников энергии", - написал он.

Для обсуждения развития энергетики крайне важно понимать, что такое нефть, как она образуется и как мы используем ее в повседневной жизни. В противном случае мы рискуем поставить под угрозу настоящее во имя спасения будущего, считает генсек ОПЕК. "Исходя из этого, не пора ли миру переосмыслить уместность термина "ископаемое топливо?", - заключил он.