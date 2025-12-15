В Мариуполе построят первый микрорайон с многоэтажными деревянными домами

По словам советника главы ДНР Вадима Матиенко, если опыт окажется успешным, то его распространят на Донецко-Макеевскую агломерацию, а затем и на весь Донбасс

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Девелопер возведет в Мариуполе первый в Донецкой Народной Республике микрорайон с многоквартирными домами из CLT-панелей. Об этом сообщил на круглом столе, посвященном индустриальному деревянному домостроению, советник главы ДНР Вадим Матиенко.

"Сейчас мы подготавливаем один из инвестиционных проектов, который коллеги возведут в городе Мариуполь - небольшой микрорайон застроят по проектам домов из CLT-панелей. Сначала для нас тоже это было немножко страшно, мы бы побоялись, но коллеги нас убедили, презентовали свой проект, рассказали о всех аспектах, испытаниях, которые проводили МЧС", - сказал Матиенко.

Он уточнил, что если опыт окажется успешным, то его распространят на Донецко-Макеевскую агломерацию, а после - на весь Донбасс. Также Матиенко сообщил, что сейчас в ДНР работают больше 20 девелоперских компаний, они специализируются на панельном или монолитном строительстве, однако деревянным домостроением не занимается пока ни один.

Как уточнил на мероприятии заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Максим Жуковский, в Орджоникидзевском районе Мариуполя застройщик возведет из CLT 16 многоквартирных домов высотой от 3 до 5 этажей. "Мы привыкли к традиционному каменному строительству, но в том числе хотим попробовать на нашей территории новые технологии. На сегодняшнем этапе мы оформляем документы, связанные с оформлением земельных участков, планируем реализовать масштабный инвестиционный проект", - сказал он.

CLT-панель - строительный материал, который представляет собой перекрестно-склеенные деревянные плиты. CLT как материал для строительства обладает такими свойствами, как огне- и сейсмостойкость. Его прочность сопоставима с бетоном, однако CLT имеет в пять раз меньший вес по сравнению с ним. Здания из CLT могут простоять без капремонта около 50 лет. Углеродный след CLT - полностью отрицательный.