Число задержанных в аэропорту Волгограда рейсов увеличилось до 10

Утром 15 декабря сообщалось о задержках двух рейсов

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Число задержанных на вылет и прилет рейсов в международном аэропорту Волгограда увеличилось с 2 до 10, следует из данных онлайн-табло.

Временные ограничения на работу аэропорта Волгограда вводились в ночь на понедельник. Утром сообщалось о задержках двух рейсов.

Согласно онлайн-табло, задержаны на вылет три рейса в Москву и два рейса в Санкт-Петербург. На прилет также задержаны три рейса из столицы и два рейса из Санкт-Петербурга.