Число задержанных в аэропорту Волгограда рейсов увеличилось до 10
13:08
ВОЛГОГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Число задержанных на вылет и прилет рейсов в международном аэропорту Волгограда увеличилось с 2 до 10, следует из данных онлайн-табло.
Временные ограничения на работу аэропорта Волгограда вводились в ночь на понедельник. Утром сообщалось о задержках двух рейсов.
Согласно онлайн-табло, задержаны на вылет три рейса в Москву и два рейса в Санкт-Петербург. На прилет также задержаны три рейса из столицы и два рейса из Санкт-Петербурга.