ЦБСТ подписал соглашение с ПСБ и Федеральном центром БАС о развитии дронов

Генеральный директор центра беспилотных авиационных систем Максим Авдеев отметил, что гражданский рынок применения беспилотников находится на ранней стадии формирования

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. ПСБ, Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) и Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) подписали соглашение о сотрудничестве для развития беспилотных систем гражданского и двойного назначения, передает корреспондент ТАСС.

Подписание соответствующего соглашения прошло в рамках расширенного заседания правления ЦБСТ.

"Развитие отечественных инновационных проектов в сфере специальных технологий - важная часть работы ПСБ и наш вклад в поддержку суверенитета страны. В рамках соглашения мы создадим новые гибкие механизмы оценки экономической эффективности, отбора и оперативного финансирования перспективных проектов, важных для национальной безопасности, обеспечим условия для их быстрого внедрения и масштабирования", - сказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Барыбин.

В свою очередь председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков заявил, что Центр возьмет на себя ключевую работу по экспертизе и проверке технологий. "Будем консультировать по выбору оптимальных решений и давать оценку их в соответствии с требованиями. Таким образом, мы создаем надежную среду для применения технологий, объединяя практический опыт разработчиков с задачами их эффективного внедрения", - отметил он.

Как уточнил генеральный директор ФЦ БАС Максим Авдеев, гражданский рынок применения беспилотных авиационных систем находится на ранней стадии своего формирования. Он подчеркнул, что применение беспилотников пока носит преимущественно экспериментальный характер, но значительный потенциал роста отрасли не вызывает сомнений. "Совместно с Минпромторгом России и отраслевыми министерствами мы выявили перспективные рынки для применения дронов с высокой экономической эффективностью. Сейчас усилия прилагаются к активизации вхождения производителей и эксплуатантов БАС на эти рынки", - добавил гендиректор.