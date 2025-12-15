Патрушев призвал проработать меры поддержки IT-специалистов в судостроении

Председатель Морской коллегии РФ сообщил, что тему подготовки кадров для цифровой трансформации в судостроении и смежных отраслях промышленности рассмотрят в январе

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 декабря. /ТАСС/. Меры по подготовке и поддержке квалифицированных IT-специалистов необходимо проработать для судостроительной сферы в России. Об этом помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил на совещании по вопросам цифровизации судостроения, организованном в Петрозаводске.

Ранее на совещании по развитию кораблестроения президент России Владимир Путин призвал создавать привлекательные условия труда в судостроении и отметил, что достойную высокую зарплату нужно обеспечить рабочим, инженерам, техническому персоналу и управленцам. Путин также подчеркнул, что важно повышать квалификацию, вести переподготовку сотрудников и запускать социальные программы для поддержки специалистов и их семей.

"Необходимо также проработать меры подготовки, стимулирования и поддержки квалифицированных IT-специалистов в судостроительной сфере", - сказал Патрушев.

Председатель Морской коллегии добавил, что вопрос подготовки кадров для цифровой трансформации в судостроении и смежных отраслях промышленности рассмотрят в январе на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета с участием ведущих вузов и предприятий судостроения.