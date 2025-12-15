Минпромторг представит предложения по корректировке технологической политики

Министерство видит возможность использовать постановление № 719, являющееся инструментом подтверждения производства российской промышленной продукции.

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ доложит свои предложения о корректировке технологической политики в первом квартале 2026 года. Об этом заявил глава министерства Антон Алиханов на совещании о реализации технологической политики России у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Наше предложение по корректировке, в том числе возможной корректировке нормативно-правовой базы по технологической политике, мы в рамках вашего поручения будем докладывать в первом квартале 2026 года", - сказал он.

По его словам, министерство видит возможность использовать постановление № 719, являющееся инструментом подтверждения производства российской промышленной продукции. Документ позволяет оценить соблюдение требований к степени локализации, выполнению ключевых технологических операций на территории страны. За 10 лет он охватил уже свыше 700 укрупненных позиций ОКПД2 (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности), отметил министр. "Эту работу мы постоянно продолжаем вместе с производителями. По сути, это отвечает предлагаемому критерию "обеспеченность", - уточнил он.

В качестве основного инструмента информационного обеспечения технологической политики целесообразно будет использовать госинформсистему промышленности как систему сбора информации, "чтобы не создавать какие-то новые сущности, а использовать действующую инфраструктуру", продолжил глава Минпромторга.

"Вместе с общим нормативным регулированием мы также считаем целесообразной донастройку общесистемных мер поддержки, которые находятся вне контура технологического лидерства. Сделать это, на наш взгляд, важно для увязки этих мер поддержки с приоритетами техполитики и запущенными нацпроектами", - подчеркнул Алиханов.