WP: украинская энергосистема находится на грани коллапса

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Энергосистема Украины находится на грани коллапса, повреждения угрожают полностью вывести из строя системы передачи электроэнергии с запада на восток, что фактически расколет страну надвое. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Мы находимся если не на грани полного отключения электроэнергии на востоке страны, то очень близко к этому", - заявил газете неназванный европейских дипломат.

Как пишет WP, эксперты сходятся во мнении, что Украина находится в одном из худших своих положений. "Сейчас мы находимся в одном шаге от [полного] отключения электроэнергии в Киеве", - заявил газете источник.

В последнее время графики отключения электричества на Украине применяются ежедневно в объеме трех-четырех очередей. Это значит, что света может не быть по 12-16 часов в сутки. Постоянно действуют ограничения мощности для промышленности. По мнению главы совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева, применение графиков может продлиться до начала апреля.

С ноября сообщения о новых взрывах и повреждениях на энергетических объектах поступают с Украины регулярно. До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт. По данным на начало ноября 2025 года, общая мощность энергосистемы страны могла снизиться до 13,13 ГВт, что недостаточно для обеспечения потребностей зимой - для этого необходимо хотя бы 15 ГВт, а при пиковых нагрузках - до 18 ГВт.