Еврокомиссар Шефчович: провал сделки с MERCOSUR грозит ЕС потерей авторитета

Соглашение со странами Южноамериканского общего рынка в основном критикуют европейские аграрии, которые опасаются не выдержать конкуренции

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз потеряет мировой авторитет, если не сумеет заключить торговую сделку со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR). С таким предупреждением выступил еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович.

"Я думаю, что это вопрос авторитета и предсказуемости ЕС. Мы часто говорим в Европе о необходимости быть стратегическими. Это и есть стратегическое решение, которое нужно принять", - сказал он в интервью газете Financial Times. Еврокомиссар заверил, что сделка с крупнейшими странами Латинской Америки обладает всеми возможными плюсами, чтобы открыть их рынки для продукции ЕС и снизить зависимость Европы от Китая, в том числе в критически важном сырье.

Переговоры о заключении соглашения ЕС - MERCOSUR для создания одной из крупнейших зон свободной торговли начались 25 лет назад. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена 20 декабря отправиться в Бразилию, чтобы добиться заключения соглашения. Для заключения сделки необходимо квалифицированное большинство голосов "за" - проголосовать положительно должны как минимум 15 из 27 государств - членов ЕС. При этом несколько стран, включая Бельгию, Австрию и Ирландию, выступают против или пока не приняли решения. Активно против соглашения выступает и аграрное лобби ЕС. Голосование по этому вопросу должно состояться до 19 декабря.

Однако, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони сошлись во мнении о необходимости отложить голосование по сделке.

Основные критики этой сделки - европейские аграрии, в частности производители говядины, мяса птицы, молочных продуктов, которые опасаются не выдержать конкуренции с более дешевой заокеанской продукцией.

"Мы потратили много времени с нашим аграрным сообществом, чтобы выслушать его, но также, чтобы снять его обеспокоенность. И, если быть честным, я думаю, что нам это удалось", - сказал Шевчович. Он указал, что договоренности с MERCOSUR включают в себя механизм возврата к тарифам на продукцию из Южной Америки, если она приведет к сокращению производства в ЕС.

Как указывает Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов, невозможность заключения сделки станет еще одним свидетельством крайнего упадка в управлении ЕС. "Если мы не сможем договориться по поводу MERCOSUR, то нам надо перестать говорить о европейском суверенитете. Если мы не можем достичь торговой сделки с ними спустя четверть века, возможно, нам надо просто отказаться от этого", - заявил собеседник издания.

О MERCOSUR

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.