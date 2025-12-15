Гигафабрика в Калининграде получила комплексный пакет господдержки

Для реализации проекта привлекли инвестиции региона, льготный заем Фонда развития промышленности и специализационный контракт

НЕМАН /Калининградская область/, 15 декабря. /ТАСС/. Проект первой в России гигафабрики по производству систем накопления энергии полного цикла в Калининградской области реализован с применением комплексных мер государственной поддержки. Об этом заявил журналистам заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов в рамках открытия в регионе первой в стране гигафабрики литий-ионных аккумуляторных батарей.

"Этот проект еще уникален тем, что здесь комплексно применены меры поддержки. Это и "Фабрика проектного финансирования", благодаря которой инвестор привлек средства на реализацию этого завода", - сказал Иванов.

По его словам, для реализации проекта были привлечены инвестиции Калининградской области на сумму 5 млрд рублей, льготный заем Фонда развития промышленности также в объеме 5 млрд рублей, а также специализационный контракт, зафиксировавший параметры проекта. В Минпромторге отметили, что вклад региона является значительным по современным меркам.

О проекте

Первая в стране гигафабрика литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4 ГВт/час в год располагается в Неманском районе Калининградской области. Проектная мощность позволяет обеспечить батареями до 50 тыс. электромобилей. Проект строительства реализовал топливный дивизион Росатома (бизнес-направление "Накопители энергии").

Гигафабрика является предприятием полного цикла - от производства литий-ионных ячеек до готовых аккумуляторов. Современное высокотехнологичное оборудование обеспечит выпуск одной батарейной ячейки всего за 1 секунду. Новое предприятие создаст более 1,2 тыс. рабочих мест, вместе с сопутствующими производствами работу получат около 1,5 тыс. человек.

Со стороны Росатома проект по реализации систем накопления энергии ведет отраслевой интегратор - компания ООО "Рэнера". Производство размещается на участке площадью 23,6 га. Протяженность производственных линий гигафабрики - 2,5 км.