Петербургский молочный завод "Пискаревский" ограничил отпускную цену на молоко

Предприятие продлило соглашение о стабилизации цен на товары

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский молочный завод "Пискаревский" продлил соглашение о стабилизации цен на товары, сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

"Пискаревский" продлил сроки добровольного ограничения отпускной цены на молоко для поддержки граждан", - говорится в сообщении.

В апреле 2025 года в рамках соглашения молочный завод взял обязательство не повышать текущие цены на "Молоко пастеризованное "Пискаревское" 2,5 %". В конце ноября "Пискаревский" заключил дополнительное соглашение. На момент заключения соглашения и в течение 30 дней цена на молоко будет составлять 71 рубль 20 копеек. Такая цена установлена с 14 апреля 2025 года.

Отмечается, что мера способствует стабилизации цен на молоко.