Минстрой актуализировал правила проектирования аэровокзалов

Изменения предусматривают возможность рационального использования помещений КПП для досмотра в малых аэровокзалах при разведении потоков по времени

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правила проектирования аэровокзалов в РФ обновлены в рамках проекта "Гильотина 2.0". Об этом говорится в сообщении Минстроя России.

"Минстрой России в рамках приоритетного проекта "Гильотина 2.0" подготовил изменение к своду правил "Здания и комплексы аэровокзальные. Правила проектирования". Реализация положений "Дорожной карты" в рамках "Гильотина 2.0" по направлению "Взлетно-посадочная полоса (аэродром)" направлена на совершенствование системы технического регулирования", - отмечается в сообщении.

Изменения уточняют требования к планировке зданий аэровокзалов, а также предусматривают возможность рационального использования помещений контрольно-пропускных пунктов (КПП) для досмотра в малых аэровокзалах при разведении потоков по времени. Устанавливается гибкий подход к выбору типа систем хранения багажа - в зависимости от задания на проектирование, а также актуализируются требования к информационным и звуковым системам оповещения пассажиров. Из документа исключены положения, утратившие нормативную актуальность, а также дублирование с действующими документами.

"В новой редакции оптимизированные требования учитывают современный уровень развития технологий и нормативного регулирования, обеспечивают оптимизацию эксплуатационных характеристик аэровокзальных комплексов при сохранении требуемого уровня безопасности", - приводятся в сообщении слова заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко.

Свод правил (по проектированию и строительству) - нормативный документ, рекомендующий технические решения или процедуры инженерных изысканий для строительства, проектирования, строительно-монтажных работ и изготовления строительных изделий, а также эксплуатации строительной продукции и определяющий способы достижения ее соответствия обязательным требованиям строительных норм, правил и стандартов.

"Регуляторная гильотина" была запущена российскими властями для инвентаризации всех действующих обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. Несоответствующие отменялись или изменялись. Так, в 2021 году 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, отменены как избыточные либо дублирующие, это порядка 12,3 тыс. нормативно-правовых актов, в которых более 9,3 тыс. документов времен СССР. Оставшиеся две трети обязательных требований были полностью инвентаризированы и актуализированы. Свыше 40 рабочих групп по "регуляторной гильотине" продолжают свою деятельность до сих пор. В 2024 году стартовал второй этап - "Гильотина 2.0". Он касался строительства школ, больниц, гостиниц, взлетно-посадочных полос, перепланировки помещений, но в 2025 году был расширен на сферу культуры.