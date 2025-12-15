В Днепропетровской области сложилась тяжелая ситуация из-за нехватки генерации энергии

И.о. главы Госэнергонадзора страны Анатолий Замулко назвал общее состояние энергосистемы Украины напряженным после повреждения критически важных сетей и объектов национальной энергетической компании "Укрэнерго"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сложная ситуация складывается в Днепропетровской области на востоке Украины, а также в подконтрольной Киеву части ДНР из-за дефицита генерирующих мощностей электроэнергии. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора страны Анатолий Замулко.

Как отметил Замулко в эфире украинского телемарафона, в этих районах сейчас "самая сложная ситуация". Там прибегают к длительным отключениям света. Замулко назвал общее состояние энергосистемы Украины напряженным после повреждения критически важных сетей и объектов национальной энергетической компании "Укрэнерго".

В понедельник газета The Washington Post со ссылкой на источники написала об угрозе полного выведения из строя системы передачи электроэнергии с запада Украины, где сейчас сосредоточена основная часть генерации, на восток.

Власти в Киеве за последние месяцы уже несколько раз сообщали о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры Украины. До февраля 2022 года мощность ее энергосистемы составляла около 56 ГВт. По данным на начало ноября 2025 года, общая мощность энергосистемы страны могла снизиться до 13,13 ГВт, что недостаточно для обеспечения потребностей зимой - для этого необходимо хотя бы 15 ГВт, а при пиковых нагрузках - до 18 ГВт. Как отмечал глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, в этом сезоне графики отключений света могут сохраняться в течение всей зимы.