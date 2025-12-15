В России ввели инвествычет для бизнеса, поддерживающего детский спорт

Предприниматели смогут получить в виде налогового инвестиционного вычета до 100% от цены имущества, которое было бесплатно передано спортивным организациям

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Организации, поддерживающие спортивные школы, секции и центры раннего физического развития детей, с 2026 года получат право на инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ, инициированный группой депутатов, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ. Как пояснял соавтор инициативы, первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, бизнес сможет получить в виде инвестиционного налогового вычета до 100% от стоимости имущества, переданного безвозмездно спортивным организациям.

По словам зампредседателя Госдумы Виктории Абрамченко, региональные власти сами определят лимиты пожертвований. Направления использования средств могут быть различными - от ремонта инфраструктуры и закупки оборудования до финансирования текущих нужд спортшкол.

С 2023 года подобная льгота есть для компаний, помогающих образовательным учреждениям. "Механизм инвестиционного налогового вычета стал одной из действенных мер, позволивших увеличить объемы внебюджетной поддержки образовательных организаций. Решения о применении инвестиционного налогового вычета при осуществлении инвестиций в образовательную сферу приняты в 41 из 89 субъектов Российской Федерации", - отмечалось в пояснительной записке.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.