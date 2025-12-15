Лавров обсудил с представителями АТПП восстановление связей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с представителями Американской торговой палаты перспективы восстановления торгово-инвестиционных связей между Россией и США. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Состоялся полезный обмен мнениями по ряду актуальных тем с упором на конструктивную роль, которую могут сыграть деловые круги в придании импульса восстановлению торгово-инвестиционных связей между Россией и США", - сообщили в министерстве по итогам встречи.

Как сообщили в МИД РФ, в ходе мероприятия Лавров также изложил оценки текущих тенденций развития международной обстановки, а также перспектив российско-американских отношений с учетом демонстрируемого администрацией президента США Дональда Трампа настроя на содействие устойчивому урегулированию конфликта вокруг Украины.