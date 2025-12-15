Минпромторг: гигафабрика создаст спрос на компоненты для электробатарей

Проектная мощность позволяет обеспечить батареями до 50 тыс. электромобилей

Редакция сайта ТАСС

НЕМАН /Калининградская область/, 15 декабря. /ТАСС/. Запуск гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области будет стимулировать развитие смежных отраслей и спрос на компоненты. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов в рамках открытия первой в стране гигафабрики литий-ионных аккумуляторных батарей в Калининградской области.

"Поскольку здесь будут выпускаться электробатареи как для применения на транспорте, так и в стационарном исполнении, это также будет стимулировать расширение практики применения систем накопления энергии в электроэнергетике для поддержания стабильности энергоснабжения потребителей. Ну и с учетом того, что технология, по которой здесь будут выпускаться батареи, она построена на современной платформе, это никель-марганец-кадмиевая химия, соответственно, такой большой завод будет стимулировать спрос на компоненты, из которых производятся эти батареи", - сказал Иванов.

Первая в стране гигафабрика литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4 ГВт·ч в год располагается в Неманском районе Калининградской области. Проектная мощность позволяет обеспечить батареями до 50 тыс. электромобилей. Проект строительства реализовал топливный дивизион Росатома (бизнес-направление "Накопители энергии").

Гигафабрика является предприятием полного цикла - от производства литий-ионных ячеек до готовых аккумуляторов. Современное высокотехнологичное оборудование обеспечит выпуск одной батарейной ячейки всего за 1 секунду. Новое предприятие создаст более 1,2 тыс. рабочих мест, вместе с сопутствующими производствами работу получат около 1,5 тыс. человек.

Со стороны Росатома проект по реализации систем накопления энергии ведет отраслевой интегратор - компания ООО "Рэнера". Производство размещается на участке площадью 23,6 га. Протяженность производственных линий гигафабрики - 2,5 км.