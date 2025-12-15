"Красная стрела" с вагонами увеличенного габарита выйдет на маршрут Москва - Петербург

Вести состав будет новый электровоз ЭП2К

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал РЖД/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Обновленный поезд "Красная стрела" с вагонами габарита "Т" прибыл в Санкт-Петербург с Тверского вагоностроительного завода (входит в "Трансмашхолдинг") и в ближайшее время начнет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщается в телеграм-канале РЖД.

В холдинге уточнили ТАСС, что речь идет об использовании в составе поезда вагонов купе увеличенного габарита.

"Совсем скоро они повезут первых пассажиров по маршруту Санкт-Петербург - Москва", - говорится в сообщении РЖД.

Вести состав будет новый электровоз ЭП2К, который выпустили и специально окрасили на Коломенском заводе (входит в "Трансмашхолдинг - энергетические решения") в ту же ливрею, что и вагоны. Сейчас состав и локомотив проходят завершающий этап подготовки.

В августе РЖД представили пассажирские вагоны увеличенного габарита. По сравнению с действующим стандартом 1-ВМ они длиннее на 73 см и шире на 28 см. В купейном вагоне предусмотрено 40 мест вместо 36, а проход по салону стал шире. Спальные места также стали комфортнее: ширина полок увеличена на 3 см, верхняя полка стала длиннее на 16 см, нижняя - на 6 см.