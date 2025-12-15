Минпромторг оценил потенциал РФ для полного цикла создания литий-ионных батарей

Запуск производства под Калининградом будет стимулировать спрос на анодные, катодные материалы, электролиты, сепараторы и многие другие компоненты, рассказали в ведомстве

НЕМАН /Калининградская область/, 15 декабря. /ТАСС/. Россия обладает необходимым потенциалом для освоения полного цикла производства литий-ионных аккумуляторов от сырья до готовых изделий. Об этом заявил журналистам заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов в рамках открытия в регионе первой в стране гигафабрики литий-ионных аккумуляторных батарей.

"Мы рассчитываем, что со временем сможем освоить на территории нашей страны полностью цикл производства от сырья и компонентов для литий-ионных батарей до, естественно, уже сборки ячеек, формирования модулей и готовых батарей", - сказал Иванов.

По его словам, запуск производства под Калининградом будет стимулировать спрос на анодные, катодные материалы, электролиты, сепараторы и многие другие компоненты, которые используются при производстве аккумуляторных батарей.

О проекте

Первая в стране гигафабрика литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4 ГВт·ч в год располагается в Неманском районе Калининградской области. Проектная мощность позволяет обеспечить батареями до 50 тыс. электромобилей. Проект строительства реализовал топливный дивизион Росатома (бизнес-направление "Накопители энергии").

Гигафабрика является предприятием полного цикла - от производства литий-ионных ячеек до готовых аккумуляторов. Современное высокотехнологичное оборудование обеспечит выпуск одной батарейной ячейки всего за 1 секунду. Новое предприятие создаст более 1,2 тыс. рабочих мест, вместе с сопутствующими производствами работу получат около 1,5 тыс. человек.

Со стороны Росатома проект по реализации систем накопления энергии ведет отраслевой интегратор - компания ООО "Рэнера". Производство размещается на участке площадью 23,6 гектара. Протяженность производственных линий гигафабрики - 2,5 км.