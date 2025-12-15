Путин подписал закон, который позволит улучшить качество услуг ЖКХ

Документ позволяет заключать соглашения с добросовестными концессионерами без конкурса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит улучшить качество коммунальных услуг путем заключения соглашений с добросовестными концессионерами без конкурса.

Документ предусматривает, что концедент и концессионер (частный инвестор) смогут заключить новое соглашение до окончания срока действия текущего. Основное условие - отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по действующему соглашению. Дополнительно должны быть достигнуты все плановые показатели по текущим концессиям, обеспечена качественная и бесперебойная работа.

Реализация закона позволит эффективнее управлять объектами ЖКХ и обеспечит предоставление населению более качественных коммунальных услуг, считают в Минэкономразвития.

По новым правилам, концессионер будет обязан информировать концедента и орган исполнительной власти региона, регулирующий тарифы, о полученных им средствах из бюджетов РФ различных уровней и иных мерах господдержки, об этом рассказал замминистра экономического развития Михаил Каминский. Это направлено на недопущение завышения тарифов, отметил он.

В закон также включены нормы, устанавливающие ежегодное направление доклада о результатах контроля за соблюдением условий концессионных соглашений в регионе в законодательный орган субъекта РФ.

Размер инвестиционных обязательств при заключении нового договора не может быть меньше двойной валовой выручки за последний полный год или суммы, которая нужна для работ по актуализированным схемам тепло- и водоснабжения. Возможность заключить новый договор могут получить только концессионеры, добросовестно исполняющие свои обязательства в рамках действующего соглашения.