Путин подписал закон о критериях долговых ЦФА и особенностях их выпуска

Способом оплаты долговых цифровых финансовых активов теперь будет являться оплата только денежными средствами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепляющий в отраслевом законодательстве критерии долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) и особенности их выпуска.

Закон предусматривает установление особенностей выпуска долговых ЦФА, которые удостоверяют исключительно денежное требование в размере цены приобретения таких активов их первым обладателем и начисленных на нее процентов. Способом оплаты долговых цифровых финансовых активов теперь будет являться оплата только денежными средствами, и выпуск таких долговых цифровых финансовых активов будет осуществляться исключительно после полной оплаты.