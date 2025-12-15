В РФ ужесточили контроль за платежами подозреваемых в терроризме и экстремизме

Теперь такие лица должны будут использовать спецсчета и согласовывать операции с Росфинмониторингом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение контроля за финансовыми операциями граждан, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму, терроризму или диверсиям. Нововведения закрепляются в законах "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".

Сейчас физица, включенные в перечень террористов и экстремистов, могут получать и расходовать социальные выплаты - пенсии, пособия, стипендии, а также оплачивать налоги, штрафы и другие обязательные платежи.

Авторы документа отмечают, что у правоохранительных органов есть информация о случаях, когда эти выплаты использовались для финансирования запрещенной деятельности, в том числе людьми, находящимися в розыске. По состоянию на 28 октября 2024 года в розыске находилось 4,9 тыс. лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов. Также фиксировались неоднократные снятия пособий со счетов в разных банках, что позволяло превышать допустимые лимиты (10 тыс. рублей на каждого члена семьи).

Теперь такие лица должны будут использовать специальные счета, а также согласовывать операции с Росфинмониторингом. На рассмотрение отводится 10 рабочих дней. Росфинмониторинг вправе одобрить заявление, отказать в нем или ограничить количество счетов и способы проведения операций. При положительном решении информация передается банкам и ЦБ.

У граждан из перечня причастных к терроризму или экстремизму сохраняется право проводить операции, связанные с получением заработной платы и иных доходов в пределах лимитов, которые установит правительство по согласованию с ЦБ. Также они смогут распоряжаться этими средствами. Отдельно закрепляется право оплачивать налоги, штрафы и другие обязательные платежи, а также использовать средства гуманитарного пособия, если их активы заморожены.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.