Lada Iskra может войти в топ-10 моделей авто по объемам продаж в РФ к концу года

Директор агентства "Автостат" Сергей Целиков отметил, что это почти единственная модель из топ-25, которая показала рост на прошедшей неделе

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Объем реализации Lada Iskra на второй неделе декабря показал лучший результат с начала продаж - 668 единиц. При сохранении спроса модель может войти в топ-10 к концу 2025 года, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

"За минувшую неделю реализовано 668 автомобилей Lada Iskra. Это лучший результат с начала продаж. В российском топе продаж она поднялась на 11 место. А если так пойдет дальше, то к концу года ждем Iskra уже и в первой десятке", - сказал он.

Целиков также отметил, что Lada Iskra почти единственная модель из топ-25, которая показала рост (+10%) на прошедшей неделе.

"Вазовские дилеры говорят, что спрос на вазовскую новинку есть. И неплохой. Осеннее отставание в продажах было вызвано производственными сложностями при запуске новой модели. Но сейчас основные проблемы решены", - подчеркнул директор "Автостата".