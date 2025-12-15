Видеоигровые студии Москвы заключили экспортные контракты на миллиард рублей

Одна из столичных компаний договорилась о тестировании и дальнейшем продвижении VR-продукта, сочетающего механики популярных мобильных, настольных и компьютерных игр

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Столичные видеоигровые студии с начала года приняли участие в восьми зарубежных бизнес-миссиях. Итогом деловых визитов стало 36 экспортных контрактов, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Общая сумма заключенных при поддержке города сделок превысила миллиард рублей, еще несколько проектов сейчас на стадии обсуждения. В ближайшее время с московскими видеоиграми познакомятся пользователи из таких стран, как Китай, Индия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Так, одна из столичных компаний договорилась о тестировании и дальнейшем продвижении VR-продукта, сочетающего механики популярных мобильных, настольных и компьютерных игр. Распространять его планируют в регионе MENA - странах Магриба и Ближнего Востока. Партнеры из ОАЭ приобрели права на издание симулятора, в котором можно примерить на себя роль дизайнера интерьеров. А китайский рынок ждет сразу два релиза - там представят командно-тактическую игру и магическое приключение с элементами головоломки.

Кроме того, столичные разработчики примут участие в создании интерактивного туристического контента для национальных парков и культурных маршрутов в Индонезии.