ГД рассмотрит 16 декабря законопроект о требованиях к самозанятым в такси

Поправки в законодательство были подготовлены депутатами на основе обращений граждан, которые работают в сфере пассажирских перевозок на своих личных автомобилях

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума 16 декабря рассмотрит во втором чтении законопроект об уточнении требований к условиям учета в реестре такси автомобилей самозанятых. Об этом журналистам сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

"Совет Государственной думы определил 16 декабря датой рассмотрения во втором чтении законопроекта об уточнении требований к условиям учета автомобилей самозанятых в реестре такси. Поправки в законодательство были подготовлены депутатами на основе обращений граждан, которые работают в сфере пассажирских перевозок на своих личных автомобилях", - сказал по итогам Совета Вячеслав Володин.

Законопроектом предлагается для самозанятых, работающих в такси на своем автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, установить региональную квоту - 25% от общего количества транспортных средств, сведения о которых внесены в региональный реестр легковых такси. Они будут включаться в официальный реестр, если транспортное средство находится в собственности более шести месяцев, а владелец использует его без привлечения третьих лиц. Такой механизм будет действовать до 1 января 2033 года.

"Решение позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации", - отмечал Володин.