Патрушев: проблема зависимости судостроителей от иностранного софта не решена

Это создает предпосылки к срыву сроков выполнения контрактных обязательств, сообщил помощник президента РФ

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 декабря. /ТАСС/. Судостроительной отрасли требуется ускоренный переход на отечественное программное обеспечение, поскольку проблема зависимости предприятий от иностранного софта до сих пор не решена. Это создает предпосылки к срыву сроков выполнения контрактных обязательств, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

"Основной проблемой остается зависимость от импортного программного обеспечения, что создает предпосылки к срыву сроков выполнения контрактных обязательств. В целях достижения технологического суверенитета страны важно обеспечить ускоренный переход на отечественный софт по всем цифровым системам", - сказал он на совещании по вопросам цифровизации судостроения.

Председатель Морской коллегии РФ также указал на важность активного внедрения отечественных разработок в сфере цифровизации во всей судостроительной отрасли.

"В этих целях необходимо ускорить цифровизацию судостроительной науки на основе создания отечественной платформы для управления комплексными целевыми программами, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в судостроении, а также полностью российской цифровой системы управления полным циклом жизнедеятельности морской техники", - сказал он.

Патрушев отметил, что цифровая трансформация в судостроении способствует оптимизации управления, росту производительности труда и кратному повышению объемов выпускаемой продукции, о чем свидетельствует мировая практика. Также происходит увеличение прибыльности компаний, что сейчас особенно актуально для российских судостроительных организаций.