Группа "Вис" планирует выход на IPO в 2026 году

Объем размещения будет зависеть от конъюнктуры рынка, сообщил гендиректор холдинга Сергей Юдин

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Российский многопрофильный холдинг "Вис", осуществляющий строительство объектов в регионах России на условиях государственно-частного партнерства, планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2026 году. Об этом сообщил журналистам в Новосибирске генеральный директор компании Сергей Юдин.

"Мы планируем выйти на IPO в 2026 году. [Объем размещения] будет зависеть от конъюнктуры рынка", - сказал он.

Группа "ВИС" - российский инфраструктурный холдинг. Группа инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Группа реализует проекты в Новосибирской области, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Московской области, Ямало Ненецком автономном округе, Ростовской области, Калининградской области и Ханты Мансийском автономном округе - Югре.